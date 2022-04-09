Estetiği yaptırdıkça yaptırası geliyor

Son olarak rol aldığı 'Sihirli Annem' dizisiyle adından söz ettiren Damla Ersubaşı, katıldığı bir programda yaptırdığı estetikleri anlattı. Ersubaşı, "Mide ameliyatı oldum. Göğüs büyütme operasyonu geçirdim. Bir de dudağımda dolgu var" dedi. Oyuncu, "Estetik bu böyle insanın yaptırdıkça yaptırası geliyor" diye de ekledi.

