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09 Nisan 2022 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:09 Nisan 2022 Cumartesi 10:00:00

Estetiği yaptırdıkça yaptırası geliyor

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Son olarak rol aldığı 'Sihirli Annem' dizisiyle adından söz ettiren Damla Ersubaşı, katıldığı bir programda yaptırdığı estetikleri anlattı.

Son olarak rol aldığı 'Sihirli Annem' dizisiyle adından söz ettiren Damla Ersubaşı, katıldığı bir programda yaptırdığı estetikleri anlattı. Ersubaşı, "Mide ameliyatı oldum. Göğüs büyütme operasyonu geçirdim. Bir de dudağımda dolgu var" dedi. Oyuncu, "Estetik bu böyle insanın yaptırdıkça yaptırası geliyor" diye de ekledi.

Etiketler : damla ersubaşı estetik mide ameliyatı sihirli annem
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