VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
İstanbul'daki FETÖ soruşturmasında örgütün yeni yapılanması deşifre edildi
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Özgür Özel'in iddialarına ilişkin açıklama
Ermenistan'ın topraklarında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün askeri tatbikat yapması
Adalet Bakanı Bozdağ'dan PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına ilişkin açıklama
Altun'tan PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına ilişkin açıklama
Belçika'daki hastane doğurmak üzere olan sığınmacıyı kabul etmedi
PFDK Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi
Fransa Başbakanı Borne'dan sendikalara çağrı
Ukrayna, Batı Afrika ülkelerinde tahıl merkezleri kuracak
TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu ilk toplantısını yaptı
"İsveç'teki çirkin gösteri, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır"
Bakan Çavuşoğlu, Ruanda basını için makale yazdı
Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşta insani koridor teklifine Rusya'dan destek
Anayasa Mahkemesinden 7145 ve 7333 sayılı kanunlara kısmi iptal
"Libya hükümeti hidrokarbon anlaşmasının arkasında olduğunu bildirdi"
Milli Saraylar Başkanlığı Edirne Sarayı'nı eski ihtişamına kavuşturacak
Altun: Seçim güvenliği, sağlıklı bir enformasyon alanının oluşturulmasıyla mümkündür
AB, Belarus ve İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Facebook ve Instagram'a reklam kısıtlaması
11'lik kahraman... 2 yaşındaki kardeşini yangından kurtardı
11'lik kahraman... 2 yaşındaki kardeşini yangından kurtardı
Musluksuz berber
12 Ocak 2023 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 16:00:00

Esra Bilgiç kadın kahramanı oynamak istiyor

ABONE OL

Esra Bilgiç aksiyon filmlerinde rol almak istediğini söyledi.

Esra Bilgiç aksiyon filmlerinde rol almak istediğini söyledi. Oyuncu, önceki akşam özel bir etkinlikte görüntülendi. Hayalindeki rolü açıklayan Bilgiç, "Ben kadın kahramanı oynamak çok istiyorum. Öyle bir film çekmek istiyorum" dedi. Oyunculuğunun yanı sıra Hukuk Fakültesi öğrencisi de olan Bilgiç, "Sınavlarım devam ediyor. O benim idealim. Bazı şeyler paradan çok daha önemli. Yargı mensubu, avukat, hakim ve savcı olmak çok önemli. Bunlar büyük bir ideal. Ben bunların çocukluğumdan beri hayalini kuruyorum" dedi.

Etiketler : esra bilgiç kadın kahraman oyuncu
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Antalya çıkarması

Antalya çıkarması
Enerjik Keremcem

Enerjik Keremcem
Sessiz Zehra

Sessiz Zehra
Futbol aşkına!

Futbol aşkına!
İDOB'la AKM sahnesinde

İDOB'la AKM sahnesinde
85 bin liralık avize

85 bin liralık avize
Mihran Ela hastanelik oldu

Mihran Ela hastanelik oldu
Ayrılsak da beraberiz

Ayrılsak da beraberiz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX