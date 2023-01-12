Esra Bilgiç kadın kahramanı oynamak istiyor

Esra Bilgiç aksiyon filmlerinde rol almak istediğini söyledi. Oyuncu, önceki akşam özel bir etkinlikte görüntülendi. Hayalindeki rolü açıklayan Bilgiç, "Ben kadın kahramanı oynamak çok istiyorum. Öyle bir film çekmek istiyorum" dedi. Oyunculuğunun yanı sıra Hukuk Fakültesi öğrencisi de olan Bilgiç, "Sınavlarım devam ediyor. O benim idealim. Bazı şeyler paradan çok daha önemli. Yargı mensubu, avukat, hakim ve savcı olmak çok önemli. Bunlar büyük bir ideal. Ben bunların çocukluğumdan beri hayalini kuruyorum" dedi.

