Eşlik haklarımdan vazgeçtim

İpek Açar, merhum Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın Alper Kömürcü'nün orkestrasındaki müzisyenleri tehdit ettiği yönündeki iddialara yanıt verdi. Açar, ''Kayahan şarkıları o hayattayken nasıl yönetiliyorsa aynı şekilde devam ediyor, her hangi bir değişiklik yok. Derdim para olsaydı eşlik haklarımdan vazgeçmezdim. Şimdi de eşim Alper Kömürcü üzerinden haber olmaya çalışılıyor'' dedi





