Eşlik haklarımdan vazgeçtim
İpek Açar, merhum Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın Alper Kömürcü'nün orkestrasındaki müzisyenleri tehdit ettiği yönündeki iddialara yanıt verdi.
İpek Açar, merhum Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın Alper Kömürcü'nün orkestrasındaki müzisyenleri tehdit ettiği yönündeki iddialara yanıt verdi. Açar, ''Kayahan şarkıları o hayattayken nasıl yönetiliyorsa aynı şekilde devam ediyor, her hangi bir değişiklik yok. Derdim para olsaydı eşlik haklarımdan vazgeçmezdim. Şimdi de eşim Alper Kömürcü üzerinden haber olmaya çalışılıyor'' dedi