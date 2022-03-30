Eşlerin film heyecanı

'Uzak Şehrin Masalı' dizisi final yapan Aslıhan Güner, eşi Mert Kılıç'la objektiflere yansıdı. Çift, Zorlu'da mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı. Habercilerle sohbet eden ikiliden Kılıç, senaryosunu ve yapımcılığını üstlendiği ve başrolünde eşiyle birlikte rol aldıkları film hakkında konuştu. Oyuncu, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve emek harcadığımız filmimizi artık tamamladık. İnşallah bu yılın ilk çeyreğinde de vizyona girmiş ve izleyicilerle buluşmuş olacağız. Şimdiden bu sürecin heyecanını yaşamaya başladık" dedi.