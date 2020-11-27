27 Kasım 2020 Cuma 15:40:00 - Güncelleme:28 Kasım 2020 Cumartesi 15:07:00
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca: Her gün test halindeyiz
‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, çekimlerin koronavirüs önlemleri çerçevesinde çekildiğini söyledi.
Yurtdışından özel bir alet getirildiğini ifade eden ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, “Yurtdışından getirdiğimiz aletle, her set günü anında test oluyoruz. Hemen de sonuç veriyor” dedi.
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