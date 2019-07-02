Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin Hızır'ı bakın hangi arabaya biniyor

İki yıl önce satın aldığı ve ‘yakışıklım‘ dediği aracını teslim alan Kaynarca, "İki sene önce bir garajdan almıştım. Bir yıldır uğraşıyorum. Komple yeniden yaptırdım. Hatırı sayılır bir para yatırdım ama manevi değeri milyonlarla ölçülmez’’ dedi.