02 Temmuz 2019 10:42 | Salı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin Hızır'ı bakın hangi arabaya biniyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin Hızır’ı Oktay Kaynarca, 1970 model Cadillac Coupe DeVille aracını restore ettirdi.
İki yıl önce satın aldığı ve ‘yakışıklım‘ dediği aracını teslim alan Kaynarca, "İki sene önce bir garajdan almıştım. Bir yıldır uğraşıyorum. Komple yeniden yaptırdım. Hatırı sayılır bir para yatırdım ama manevi değeri milyonlarla ölçülmez’’ dedi.
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