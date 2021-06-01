ESKİŞEHİR'DE ‘PİGMENT' ÇEKİMLERİ

'Üçüncü Dünya' ve 'Perihan' filmlerinin yönetmeni Metin Kuru, yeni üçlemesinin ilk filmi olan 'Pigment'in çekimlerine Eskişehir'de başladı. Senaryosunu Lezgin Kanat'ın yazdığı, kendinden ödün vermek zorunda bırakılmış bir sanatçının anılarına pencere açan psikolojik gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunda Hilmi Özçelik, Tuğba Erman ve Muzaffer Uzunyılmaz yer alıyor. Filmin, 2022 yılının ilk yarısında sinemalarda olması planlanıyor.

