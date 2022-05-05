Eski günleri yad ettik

Arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen Akalay, mekan çıkışında basın mensuplarıyla sohbet etti. Oyuncu, "İbo (İbrahim Çelikkol) gitti yakalayamadınız. Yakın arkadaşlarımızla beraber bayram yemeği yemeye gelmiştik. Eski günleri yad edip, hasret giderdik" dedi. Bayramı İstanbul'da geçiren Akalay, "Yeni bir projem yok şu an, ben de beklemedeyim" dedikten sonra evinin yolunu tuttu.