Eski eşe velayet davası

Eşi Ebru Şallı ile şu günlerde Maldivler'de tatil yapan Uğur Akkuş'un eski eşi ve 2 çocuğunun annesi Gonca Sağlam ile hukuk savaşı bitmiyor! Geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Gonca Sağlam'ın kendine şantaj yaparak para talebinde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Akkuş bu kez velayet için mahkemeye gitti. Sağlam'la evliliğinden 2 çocuğu olan Akkuş, boşandıklarından beri çocuklarının annelerinde olan velayetlerinin kendisine verilmesini talep etti. 22 Mart'ta İstanbul Anadolu 14. Aile Mahkemesi'ne başvuran Uğur Akkuş, çocuklarının kendi yanında daha mutlu olacağını söyledi. Akkuş ile Sağlam, arasında mal paylaşımı ve darp başta olmak üzere açılan birçok dava bulunuyor.

