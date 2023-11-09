Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Model Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay'a sitem etti. 2. Sayfa programına katılan 46 yaşındaki Şener, iki çocuğunun babasını sorumsuzlukla suçlayarak Ömer ve İrem'in masraflarını karşılamadığını iddia etti. Kutluay'ın 'Çocuklar 4 gün annede, 3 gün bende kalıyor' sözlerine tepki gösteren Şener, "Öyle bir şey yok. Çocuklar hep bende kalıyor. Ömer'in diş telini bile yaptırmadı. İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır!" dedikten sonra, "Bunun protokolde yazması mı gerekir? 'Oğlum gel, neyse yaparız' demesi lazım. 'Git annen yapsın, git annen alsın' ben nafaka veriyorum. Bu kadarına da sessiz kalamayacağım" diye konuştu.