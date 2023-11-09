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09 Kasım 2023 Perşembe 07:43:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 07:43:00

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

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Demet Şener, 13 yıllık evliliğin ardından 2018'de boşandığı eşi İbrahim Kutluay'ı canlı yayında eleştirdi. Eski eşinin çocuklarının ihtiyaçlarıyla ilgilenmediğini iddia eden Şener, "Çocuklar hep bende kalıyor. Ömer'in diş telini bile yaptırmadı" dedi.

Model Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay'a sitem etti. 2. Sayfa programına katılan 46 yaşındaki Şener, iki çocuğunun babasını sorumsuzlukla suçlayarak Ömer ve İrem'in masraflarını karşılamadığını iddia etti. Kutluay'ın 'Çocuklar 4 gün annede, 3 gün bende kalıyor' sözlerine tepki gösteren Şener, "Öyle bir şey yok. Çocuklar hep bende kalıyor. Ömer'in diş telini bile yaptırmadı. İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır!" dedikten sonra, "Bunun protokolde yazması mı gerekir? 'Oğlum gel, neyse yaparız' demesi lazım. 'Git annen yapsın, git annen alsın' ben nafaka veriyorum. Bu kadarına da sessiz kalamayacağım" diye konuştu.

Etiketler : demet şener İbrahim Kutluay tepki
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