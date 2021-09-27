Eski dostların buluşması

Bodrum'a yerleşen Melike Öcalan, burada eski dostu İzel ile buluştu. Televizyon için yeni projeler üreten Melike Öcalan, ''Ekranları çok özledim'' dedi. İzel ile yakın zamanda çok iyi işlere imza atacaklarını söyleyen Öcalan "Meğer ne kadar hasretmişiz aynı sektörde, aynı dili konuşup, yapıcı fikir alışverişi yapabileceğimiz dostluklara, bir baktık ki ben onun saçını, o benim makyajımı, ben onun şarkı seçimini, o benim fotoğraf çekimimi yapar hale gelmişiz. 2021 yazı bize bir dostluğun anahtarını hediye etti'' dedi.