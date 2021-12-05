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Eşiyle hasret giderdi
05 Aralık 2021 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:05 Aralık 2021 Pazar 11:30:00

Eşiyle hasret giderdi

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TRT'nin 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisinde rol alan Pelin Karahan eşi Bedri Güntay'la hasret girdi.

TRT'nin 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisinde rol alan Pelin Karahan eşi Bedri Güntay'la hasret girdi. Çift, önceki gün İstiye Park'ta objektiflere yansıdı. İkili, bir mekanda baş başa romantik bir yemek yedi. Kıbrıs-İstanbul arasında mekik dokuyan oyuncuya eşi sahip çıktı. Güntay, "Pelin bu sene çok yoruldu. Çok güzel bir proje, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla ama Kıbrıs-İstanbul arasında gidip gelmekten hep beraber çok yorulduk" dedi.

Etiketler : Eşiyle hasret giderdi Kıbrıs Zafere Doğru İstiye Park Bedri Güntay Pelin Karahan
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