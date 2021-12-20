Eşini koluna kazıttı

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Süreyya Yalçın'a eşi Ozan Baran, Cahide Palazzo'da sürpriz doğum günü düzenledi. Yılın yarısını Türkiye'de geri kalan yarı yılı Miami'de geçiren çift bu yılda doğum gününü Türkiye'de geçirmeyi tercih etti. Ozan Baran eşine sürpriz yaparak bir haftalık çalışma ile eşinin portre fotoğrafını sağ koluna kazıtıp aşkını ölümsüzleştirdi. Çiftin bir hafta boyunca kutlama yapacakları konuşuluyor.