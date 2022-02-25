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25 Şubat 2022 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 19:00:00

Eşinden ikinci kez ayrıldı

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'Sihirli Annem' dizisiyle adını duyuran oyuncu Damla Ersubaşı, ikinci bir şans verdiği eski eşi Mustafa Can Keser ile yeniden ayrılık kararı aldı. Y

'Sihirli Annem' dizisiyle adını duyuran oyuncu Damla Ersubaşı, ikinci bir şans verdiği eski eşi Mustafa Can Keser ile yeniden ayrılık kararı aldı. Yeniden nikah masasına oturması beklenen çiftten Ersubaşı, Keser ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan silerek ayrılığı sessizce doğruladı. Oyuncu, iki çocuğunun babası Keser'in kendisini aldattığını iddia ederek boşanmıştı.

Etiketler : Eşinden ikinci kez ayrıldı Sihirli Annem Damla Ersubaşı
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