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02 Eylül 2020 Çarşamba 10:36:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 10:36:00

Eser Yenenler'den Oğuzhan Koç'la ilgili flaş açıklama: Görüşmeyi düşünmüyorum

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Arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un tatil yapmasına rağmen eve kapanan ve İstanbul'dan çıkmayan Eser Yenenler'den çarpıcı açıklamalar geldi.

Ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler, önceki gün eşi Berfu Yenenler ile birlikte Yeniköy'deki bir balıkçıdaydı. Çıkışta muhabirin sorularını yanıtlayan Yenenler, tatile giden arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'u karantinada tutacağını söyledi.

Eser- Berfu Yenenler çifti, önceki gün Yeniköy'deki Arnavutköy Balıkçısı'nda objektiflere takıldı. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu, "90 günde zayıflama kararı aldım. 15 kilo verdim, hedefim 15 kilo daha vermek. İki aydır aşırı diyet yapıyorum. Bir dönem ameliyat olmayı düşündüm ama kendime son bir şans daha vermeyi denedim. Ameliyat çok kafamıza yatmadı" dedi.

Berfu Yenenler de eşine destek çıkarak, "Çok iradeli, azmine hayran kaldım. Başaracağına inanıyorum" diye konuştu.

'OĞUZHAN'I KARANTİNADA TUTACAĞIM'

Yakın arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un pandemiye rağmen Çeşme'de tatilde olduğunun hatırlatılması üzerine oyuncu, "Onlar orada çok dikkatli davranıyor. Önlemlerini aldıklarını söylüyorlar" dedi.

Yenenler, sözlerine, "Yoksa görüşmeyiz. Oğuzhan dönmüş galiba ama 14 gün görüşmeyi planlamıyorum. Onu karantinada tutacağım. Kimseyle de görüşmedik, korkuyoruz. Herkes tatilde bizim de canımız çekiyor" diyerek devam etti. (Cadde)

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