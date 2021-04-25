25 Nisan 2021 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:25 Nisan 2021 Pazar 08:30:00
Eser benim yüzümden kilolu
Geçtiğimiz ay ikinci çocuğu Efe'yi kucağına alan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'in kendisinin hamilelik dönemlerinde kilo aldığını söyledi.
Geçtiğimiz ay ikinci çocuğu Efe'yi kucağına alan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'in kendisinin hamilelik dönemlerinde kilo aldığını söyledi. Berfu Yenenler, ünlü oyuncunun yaz öncesi sıkı bir diyet programına başladığını belirtti. Yenenler, yaz sezonu boyunca Çeşme'de kalacaklarını söyledi.