Erol Evgin hayranını kırmadı

Erol Evgin, Kerki Solfej'in organizasyonuyla Ankara ATO Congresium'da konser verdi. Evgin, Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserinde, 'Tüm Bir Yaşam', 'Deli Divane', 'Ateşle Oynama' gibi şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan söyledi. Konser sırasında izleyenler arasındaki bir hayranının kendisine 'İşte Öyle Bir Şey' isimli LP'sini uzattığını gören Evgin, hayranını kırmayarak long play'i alıp, sahnede imzaladı.