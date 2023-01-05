Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde "Evlenirsem asla bir erkeğe hizmet eden, önüne yemek koyan bir kadın olmam'' açıklamasıyla çok konuşulan Sönmezer, sözlerini yeniledi. Sözünün arkasında olduğunu belirten Sönmezer, ''Evlilik demek hizmet etmek demek değildir. Kadın erkek eşitliği varsa ve evde yemek yapılması gerekiyorsa erkek de mutfağa girmeli, ortak bir şeyler yapılmalıdır. Sonuçta ben de çalışıyorum'' dedi.