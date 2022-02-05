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05 Şubat 2022 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:05 Şubat 2022 Cumartesi 11:00:00

Erkek bebek sevinci

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2 yıl önce Alper Kömürcü ile evlendikten sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurup evlat edinme prosedürünü başlatan İpek Açar, sürecin sonuna geldi.

İki yıldır bekledikleri bebekleri, kısa süre sonra çiftin evinde olacak. 'Süper Pazar' programına konuşan İpek Açar mutluluğunu 'Ailelerimiz ve biz çok heyecanlıyız" derken Alper Kömürcü ise "Evlenir evlenmez evlat edinmek için başvurduk. İki sene oldu. Gidişata göre bebek 8-10 ay içerisinde evimizde olacak. Erkek-kız diye bir seçim yapmadık ama büyük olasılıkla erkek bebek diyoruz" dedi.

Etiketler : alper kömürcü süper pazar ipek açar
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