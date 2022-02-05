Erkek bebek sevinci

İki yıldır bekledikleri bebekleri, kısa süre sonra çiftin evinde olacak. 'Süper Pazar' programına konuşan İpek Açar mutluluğunu 'Ailelerimiz ve biz çok heyecanlıyız" derken Alper Kömürcü ise "Evlenir evlenmez evlat edinmek için başvurduk. İki sene oldu. Gidişata göre bebek 8-10 ay içerisinde evimizde olacak. Erkek-kız diye bir seçim yapmadık ama büyük olasılıkla erkek bebek diyoruz" dedi.

