VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gürcistan'dan Rusya'ya 'NATO' tepkisi
Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış uyarısı
ABD'de 39 yılın zirvesindeki enflasyon endişe kaynağı olmaya devam ediyor
"Yeni siber güvenlik mimarisinde üzerimize düşeni yapmaya hazırız"
İklim kriziyle mücadele 'İklim Değişikliği Başkanlığı' ile güçlendirilecek
"Dezenformasyon küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır"
Kerem'den sürpriz proje
'Bir Zamanlar Çukurova'yla dönüyor
AB ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'de toplanacak
Serenay yakayı ele verdi
Listelere hızlı giriş! Ünlü isimlerden sürpriz düet
Sibel Can'a doyamadılar
Reyting kurbanı oldu
Renkli klip
Kanye West anlaşması
PKK talimat verdi, 'Miraz' katletti
Aşk haberlerini yalanladı
Kriminal Daire Başkanlığına BM denetimlerinde tam puan
Stratcom Summit '21 başladı
Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Kapadokya tatilinde! Survivor sevgisi
Burcu Esmersoy aşk orucunu bozdu
Bilal Sonses'in Bostancı hazırlığı
Stres saçları tehdit ediyor
S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
11 Aralık 2021 Cumartesi 11:21:00 - Güncelleme:11 Aralık 2021 Cumartesi 11:23:00

Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın başrollerinde olduğu dizi Sana Söz reyting kurbanı oldu

ABONE OL

'Sana Söz' dizisi reyting kurbanı oldu. Başrollerini Erkan Petekkaya, Nehir Erdoğan ve Serkan Altunorak'ın paylaştığı yapım final kararı aldı.

'Sana Söz' dizisi reyting kurbanı oldu. Başrollerini Erkan Petekkaya, Nehir Erdoğan ve Serkan Altunorak'ın paylaştığı O3 Medya imzalı yapım final kararı aldı. Dizide herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif'le Ömer'in hikayesini anlatılıyordu. Yapım 7'nci bölümde ekrana veda edecek.

Etiketler : erkan petekkaya nehir erdoğan serkan altunorak sana söz dizi reyting magazin
Gülşen bizim kraliçemiz

Gülşen bizim kraliçemiz
Yardımcı arıyor!

Yardımcı arıyor!
Sert, keskin ve güçlüyüm çünkü!

Sert, keskin ve güçlüyüm çünkü!
'Kripto'dan Ferrari çıktı

'Kripto'dan Ferrari çıktı
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
Tarihi sinemada tarihi film

Tarihi sinemada tarihi film
Gardırobunda katliam yapmış!

Gardırobunda katliam yapmış!
Boynunda servet yatıyor

Boynunda servet yatıyor
Yıldızlar geçidi

Yıldızlar geçidi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER