Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın başrollerinde olduğu dizi Sana Söz reyting kurbanı oldu

'Sana Söz' dizisi reyting kurbanı oldu. Başrollerini Erkan Petekkaya, Nehir Erdoğan ve Serkan Altunorak'ın paylaştığı O3 Medya imzalı yapım final kararı aldı. Dizide herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif'le Ömer'in hikayesini anlatılıyordu. Yapım 7'nci bölümde ekrana veda edecek.