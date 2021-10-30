Erhan Yazıcıoğlu'ndan 'Tarkan'lı düşük ücret isyanı

'2. Sayfa' adlı programa açıklamalarda bulunan 70 yaşındaki oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, "İstediğim paranın yarısı teklif ediliyor, bu da beni kırıyor. Tarkan'a 30 milyon veriyorsun, 53 yıllık oyuncuya da 20 bin TL ver" dedi. Usta isim, oyuncu arkadaşlarıyla ilgili olarak , "Dayanamayan, daha küçük paraları kabul eden, etmek zorunda olan arkadaşlarım var iken o parayı vermeyecekler bana. Onların fiyatı da 20 bin lira" dedi.