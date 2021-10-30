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30 Ekim 2021 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:30 Ekim 2021 Cumartesi 12:30:00

Erhan Yazıcıoğlu'ndan 'Tarkan'lı düşük ücret isyanı: Ona 30 milyon veriyorsan bana 20 bin ver

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Usta sanatçı Erhan Yazıcıoğlu, düşük ücretlerden dolayı bir süredir projelerde yer alamadığını belirtti.

'2. Sayfa' adlı programa açıklamalarda bulunan 70 yaşındaki oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, "İstediğim paranın yarısı teklif ediliyor, bu da beni kırıyor. Tarkan'a 30 milyon veriyorsun, 53 yıllık oyuncuya da 20 bin TL ver" dedi. Usta isim, oyuncu arkadaşlarıyla ilgili olarak , "Dayanamayan, daha küçük paraları kabul eden, etmek zorunda olan arkadaşlarım var iken o parayı vermeyecekler bana. Onların fiyatı da 20 bin lira" dedi.

Etiketler : erhan yazıcıoğlu tarkan düşük ücret oyuncu magazin haberleri
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