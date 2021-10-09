Erenköy Direnişi'ne özel hazırlık

Erenköy Direnişi'nin tüm gerçekçiliği ve çarpıcılığıyla ekranlara geleceği dizinin yeni sezonunda Kıbrıslı Türklerin zafere doğru yürüdüğü zorlu mücadelesi anlatılacağı proje için Kural, özel olarak hazırlandı. Zorlu savaş sahneleriyle dikkat çekecek dizi için Kural, Erenköy Direnişi olarak geçen dönemi kaynaklarından araştırarak hazırlandı.