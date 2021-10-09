Erenköy Direnişi'ne özel hazırlık
TRT'nin başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.
Erenköy Direnişi'nin tüm gerçekçiliği ve çarpıcılığıyla ekranlara geleceği dizinin yeni sezonunda Kıbrıslı Türklerin zafere doğru yürüdüğü zorlu mücadelesi anlatılacağı proje için Kural, özel olarak hazırlandı. Zorlu savaş sahneleriyle dikkat çekecek dizi için Kural, Erenköy Direnişi olarak geçen dönemi kaynaklarından araştırarak hazırlandı.