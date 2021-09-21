Entrika ondan sorulacak

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21 Eylül 2021 Salı 17:00:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 17:00:00

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En son ekranlara veda eden 'Yeni Hayat' dizisinde rol alan Melisa Aslı Pamuk setlere geri dönüyor.

En son ekranlara veda eden 'Yeni Hayat' dizisinde rol alan Melisa Aslı Pamuk setlere geri dönüyor. Oyuncu, O3 Medya'nın 'Cennet Koyu' adlı yapımı için el sıkıştı. Hüma, Saba ve Neva adlı 3 kız kardeş ve anneleri Bahriye'nin hikâyesini anlatılacağı dizide Pamuk, Ege'de bir sahil kasabasında geçen dizide evin en küçük kızı Neva'yı oynayacak. Erkek şiddeti ve kadın entrikasının etkileyici bir dille ele alınacağı dizinin hazırlıkları sürüyor.

Etiketler : Yeni Hayat Melisa Aslı Pamuk O3 Medya Cennet Koyu
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