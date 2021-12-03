Engin'in bir tanesi

'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Engin Altan Düzyatan, 7 yıldır evli olduğu eşi Neslişah Alkoçlar'ın doğum gününü sosyal medyadan duygusal bir mesajla kutladı. Oyuncu, 33 yaşına basan eşiyle birlikte olduğu fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Düzyatan gönderisinin altına, "İyi ki doğmuşsun bir tanem" notunu düştü. Alkoçların elindeki çiçek dikkat çekerken, oyuncunun hayranları fotoğrafın altına binlerce beğeni ve yorum yaptı.