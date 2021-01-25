  • BIST
    1541.46
  • Dolar
    7,3996
  • Euro
    8,9788
  • Altın
    441,9470
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zimbabve kabinesinden bir bakan daha Kovid-19 nedeniyle öldü
Başkan Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı
"Gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir"
Başkan Erdoğan 'Bir müjde vermek istiyorum' sözleriyle duyurdu
Coşkun Sabah'tan İlyas Salman'a tepki
‘Erdoğan her fiyatı biliyor, denetimler sıkılaştırılacak'
Beklenen uçak İstanbul'a iniş yaptı
Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar kapıya dayandı
Trump'ın Senatodaki azil yargılaması için Washington'da 5 bin Ulusal Muhafız kalacak
Demet Sağıroğlu hayranlarına müjde! Papatya Falları albümü plak oldu
'Kar postlarınızı tamamladıysanız...'
Hadise'den eleştirilere yanıt: Popçu değil müzisyenim
Soner Arıca kırmızılı yeni tarzı ile dikkat çekti
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un aldığı doğum günü hediyesi ile poz verdi
İdo Tatlıse'ten nişanlısı Yasemin Şefkatli'ye romantik kutlama
Gökçe Bahadır, o heyecanını unutamadı
Almeda Abazi Sayışman fit hali ile dikkat çekti
Tuğba Yurt'tan YouTube repertuvarı
Saruhan Hünel: Çalışmak ibadettir
Serenad Bayraktar'dan yeni şarkısı heyecanı
Bengü konser vermeyi iple çekiyor
Gizem Karaca karavandan uçtu
Engin Hepileri'den Beyza Şekerci'ye romantik doğum günü kutlama
Atlarla yaşıyor, onları yazıyor
25 Ocak 2021 Pazartesi 00:01:00 - Güncelleme:25 Ocak 2021 Pazartesi 17:38:00

Engin Hepileri'den Beyza Şekerci'ye romantik doğum günü kutlama

ABONE OL

Oyuncu Engin Hepileri, eşi Beyza Şekerci'nin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Oyuncu Engin Hepileri, "Bugün biricik karımın doğum günü. Bana hayatı tüm heyecanları ile tattıran, yol arkadaşım, kader ortağım, seni çok hem de tahmin edebileceğinden daha çok seviyorum’’ yazdı. Hepileri’nin bu sözlerine Şekerci, "Sana çok aşık olmak, hep aşık olmak, bu dünyada tattığım en özel duygum" diye karşılık verdi.

Etiketler : Engin Hepileri Beyza Şekerci oyuncu doğum günü magazin
2021 model Deniz Seki

2021 model Deniz Seki
Cem Yılmaz'a, Ozan Güven soruldu bakın nasıl tepki verdi

Cem Yılmaz'a, Ozan Güven soruldu bakın nasıl tepki verdi
'Savaşçı'lar derste

'Savaşçı'lar derste
Netleşen proje yok! Görüşmelere devam...

Netleşen proje yok! Görüşmelere devam...
Tuba Ünsal ile Buse İskenderoğlu'nun kayak keyfi!

Tuba Ünsal ile Buse İskenderoğlu'nun kayak keyfi!
Derya Şensoy'dan Çakallarla Dans 3 itirafı

Derya Şensoy'dan Çakallarla Dans 3 itirafı
Gülüşü 2 milyon lira

Gülüşü 2 milyon lira
Ata Demirer annesiyle inzivada

Ata Demirer annesiyle inzivada
Öykü Çelik, Hollywood yöntemiyle güzelleşti

Öykü Çelik, Hollywood yöntemiyle güzelleşti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER