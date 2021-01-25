Engin Hepileri'den Beyza Şekerci'ye romantik doğum günü kutlama

Oyuncu Engin Hepileri, "Bugün biricik karımın doğum günü. Bana hayatı tüm heyecanları ile tattıran, yol arkadaşım, kader ortağım, seni çok hem de tahmin edebileceğinden daha çok seviyorum’’ yazdı. Hepileri’nin bu sözlerine Şekerci, "Sana çok aşık olmak, hep aşık olmak, bu dünyada tattığım en özel duygum" diye karşılık verdi.