25 Ocak 2021 Pazartesi 00:01:00 - Güncelleme:25 Ocak 2021 Pazartesi 17:38:00
Engin Hepileri'den Beyza Şekerci'ye romantik doğum günü kutlama
Oyuncu Engin Hepileri, eşi Beyza Şekerci'nin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
Oyuncu Engin Hepileri, "Bugün biricik karımın doğum günü. Bana hayatı tüm heyecanları ile tattıran, yol arkadaşım, kader ortağım, seni çok hem de tahmin edebileceğinden daha çok seviyorum’’ yazdı. Hepileri’nin bu sözlerine Şekerci, "Sana çok aşık olmak, hep aşık olmak, bu dünyada tattığım en özel duygum" diye karşılık verdi.
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