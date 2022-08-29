Engelli değil, çok zengin

Engelli değil, çok zengin

Afrodit lakaplı oyuncu Banu Alkan Kuruçeşme'de görüntülendi. Alkan, Oligark adlı mekanda kız arkadaşlarıyla bir araya gelerek yemek yedi. Alkan, kendisinden 20 yaş küçük olan nişanlısı Kemal Yıldız hakkında ortaya atılan engelli olmadığı halde engelli maaşıyla geçindiği iddialarına cevap verdi. Alkan, "Gerekli yerlere başvurduk. Dava açacağım. Sevgilim dünyanın en zengin iş adamlarından birisi" diye konuştu.