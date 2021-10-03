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03 Ekim 2021 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:03 Ekim 2021 Pazar 10:30:00

Enerjisinin sırrı çocukları

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Çağla Şıkel, hayalini gerçekleştirdi. Takı tutkunu olan manken ve sunucu, Ema Jewellery için 'Çağla X Ema' adında koleksiyon tasarladı.

Çağla Şıkel, hayalini gerçekleştirdi. Takı tutkunu olan manken ve sunucu, Ema Jewellery için 'Çağla X Ema' adında koleksiyon tasarladı. Her gün canlı yayınlanan bir sabah programı sunan Şıkel, yoğun temposuna rağmen korumayı başardığı enerjisinin sırrını da açıkladı. Model, "Enerji aldığım, beni şarj eden çok fazla şey var. Bunlardan biri işim, ikincisi çocuklarım. Üçüncüsü ise spor ve kişisel gelişimle çok fazla ilgileniyor olmam" dedi.

Etiketler : Çağla Şıkel Takı tutkunu ma Jewellery Çağla X Ema
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