Enerjisinin sırrı çocukları

Çağla Şıkel, hayalini gerçekleştirdi. Takı tutkunu olan manken ve sunucu, Ema Jewellery için 'Çağla X Ema' adında koleksiyon tasarladı. Her gün canlı yayınlanan bir sabah programı sunan Şıkel, yoğun temposuna rağmen korumayı başardığı enerjisinin sırrını da açıkladı. Model, "Enerji aldığım, beni şarj eden çok fazla şey var. Bunlardan biri işim, ikincisi çocuklarım. Üçüncüsü ise spor ve kişisel gelişimle çok fazla ilgileniyor olmam" dedi.