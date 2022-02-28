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28 Şubat 2022 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 15:00:00

Enerjimizi attık

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Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, oğlu Hamza Arda Turan ile birlikte Bebek parkındaydı.

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, oğlu Hamza Arda Turan ile birlikte Bebek parkındaydı. Parkta oğluyla haftasonunun tadını çıkararak doyasıya eğlenen Aslıhan Turan, ''Hamza bir an olsun yerinde durmadığı için üstümüz pislendi. Enerjimizi attık. Şimdi evimize gidiyoruz'' dedi.

Etiketler : Enerjimizi attık Galatasaray Arda Turan Aslıhan Turan
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