Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, oğlu Hamza Arda Turan ile birlikte Bebek parkındaydı. Parkta oğluyla haftasonunun tadını çıkararak doyasıya eğlenen Aslıhan Turan, ''Hamza bir an olsun yerinde durmadığı için üstümüz pislendi. Enerjimizi attık. Şimdi evimize gidiyoruz'' dedi.

