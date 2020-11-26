Enbe Orkestrasının şefi Behzat Gerçeker tenisin de birincisi

Behzat Gerçeker, Uluslararası Tenis Federasyonu’nun (ITF ) düzenlediği yerli ve yabancı başarılı tenisçilerin katıldığı turnuvada tek erkekler şampiyonluğunu kazandı. Gerçeker, turnuvada kendisine mental koç olan yapımcı Samsun Demir’e de teşekkürlerini sundu.