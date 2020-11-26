26 Kasım 2020 Perşembe 16:57:00 - Güncelleme:27 Kasım 2020 Cuma 17:39:00
Enbe Orkestrasının şefi Behzat Gerçeker tenisin de birincisi
Enbe Orkestrasının şefi Behzat Gerçeker, müziğin yanı sıra sporda da başarısını ortaya koydu.
Behzat Gerçeker, Uluslararası Tenis Federasyonu’nun (ITF ) düzenlediği yerli ve yabancı başarılı tenisçilerin katıldığı turnuvada tek erkekler şampiyonluğunu kazandı. Gerçeker, turnuvada kendisine mental koç olan yapımcı Samsun Demir’e de teşekkürlerini sundu.
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