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10 Mayıs 2023 Çarşamba 07:32:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 07:32:00

En QualIty'ler ödüllendi

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QualIty of Magazine, 14. yılını Cahide Palazzo'da kutladı. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci'nin ev sahipliğinde gerçekleşen geceye ünlü isimler akın etti.

QualIty of Magazine, 14. yılını Cahide Palazzo'da kutladı. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci'nin ev sahipliğinde gerçekleşen geceye ünlü isimler akın etti. Gecede 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi 3 dalda ödül aldı. 'En İyi Dizi' ödülünü alan yapımda, Oktay Kaynarca en iyi erkek oyuncu, Ebru Özkan ise en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Sunuculuğunu Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu'nun yaptığı törende 33 ödül sahiplerini buldu. Gece sonu ödül alan sanatçılar, özel olarak hazırlanan pastayı birlikte kesti.

Etiketler : En QualIty QualIty of Magazine Cahide Palazzo
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