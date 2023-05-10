En QualIty'ler ödüllendi

QualIty of Magazine, 14. yılını Cahide Palazzo'da kutladı. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci'nin ev sahipliğinde gerçekleşen geceye ünlü isimler akın etti. Gecede 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi 3 dalda ödül aldı. 'En İyi Dizi' ödülünü alan yapımda, Oktay Kaynarca en iyi erkek oyuncu, Ebru Özkan ise en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Sunuculuğunu Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu'nun yaptığı törende 33 ödül sahiplerini buldu. Gece sonu ödül alan sanatçılar, özel olarak hazırlanan pastayı birlikte kesti.