En iyi kısa filmi seçecek

Bu yıl 5’inci kez düzenlenen yarışmaya başvurular da pandemi koşulları nedeniyle 31 Mart’a kadar uzatıldı. “Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Bağımlılığı” temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya, tüm öğrenciler, kurmaca veya belgesel türünde eserleriyle katılabiliyor.