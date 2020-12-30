30 Aralık 2020 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:30 Aralık 2020 Çarşamba 10:00:00
En iyi kısa filmi seçecek
Ceyda Düvenci, Yeşilay'ın T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlediği “Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'nın jüri üyesi oldu.
Bu yıl 5’inci kez düzenlenen yarışmaya başvurular da pandemi koşulları nedeniyle 31 Mart’a kadar uzatıldı. “Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Bağımlılığı” temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya, tüm öğrenciler, kurmaca veya belgesel türünde eserleriyle katılabiliyor.