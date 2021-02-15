‘En Güzeli' akustik

Özgün, 8 yıl önce eşi Nida Uğurlu'ya evlilik teklifi ettiği En Güzeli şarkısının akustik versiyonunu sevgililere özel yayımladı. Şarkıya Burak Sesli yönetmenliğinde çekilen samimi ve doğal görüntülerden oluşan klip, yeni versiyonun oluşum ve çalışma anlarını izleyiciye sunuyor.

