En güçlü baba atışması

Geçtiğimiz yıl Emirgan’da bir gece kulübünde kavga ederek mahkemelik olan Arda Turan ve Berkay Şahin’in eşleri Aslıhan Doğan ve Özlem Ada Şahin, Babalar Günü’nde sosyal medya paylaşımlarıyla birbirlerine taş attı. Gece yarısı ilk paylaşımı yapan Aslıhan Doğan, oğulları Hamza'yla Arda'nın birlikte çekilen fotoğrafını paylaşarak, “Bir şehrin en yüksek ve güvenli yeri, babamın omuzlarıdır” dedi.

GÖVDE GÖSTERİSİ

Ona misilleme sabah saatlerinde Özlem Ada Şahin'den geldi. Kızları Arya'nın babası için hazırladığı notu paylaşan ünlü manken, “Evimizin yıkılmaz direği, kocaman sevgi dolu kalbi olan babası Berkay Şahin. Seni seviyoruz. Babalar Günün Kutlu Olsun. İki kızın da çok şanslı senin gibi bir babaya sahip oldukları için” şeklinde mesaj yazdı. Doğan'ın 'güvenimiz' diye tarif ettiği eşini, Özlem Ada da 'Eviminizin yıkılmaz direği” olarak tanımlayarak adeta gövde gösterisinde bulundular.

19 HAZİRAN'DA YÜZ YÜZE GELECEKLER

Arda Turan ve Berkay Şahin arasında yaşanan kavganın ilk duruşması 30 Ocak tarihinde gerçekleşmişti. Duruşmada verdikleri gelir beyanıyla günlerce konuşulan ikiliden Turan 300 bin lira kazandığını söylemiş, Berkay da aylık 1000 lira kazancı olduğunu beyan etmişti. İkili arasında çekişmeli geçen davanın ikinci duruşması 19 Haziran’da görülecek.