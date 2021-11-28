En ‘Etkileyici' gala

Yapımcılığını Murat Cemcir ile Manolya Şen'in üstlendiği dijitalde yayınlanan 'Etkileyici'nin galası Kanyon AVM'de yapıldı. Başrollerini Aslıhan Malbora, Bertan Asllani, Mehmetcan Mincinozlu ve Nazlı Tosunoğlu'nun paylaştığı dizinin ilk iki bölümü izlendi. Influencer bir genç kız ile bir futbolcunun hikayesini anlatan diziyle ilgili Cemcir, "Seneler önce Cristiano Ronaldo'nun başından geçen bir hikaye vardı. Oradan ilham alarak yaptık projeyi, senarist arkadaşımızla. Bu olay Türkiye'de olsa nasıl olur, dedik. Bir kadın, bir futbol klübünü karşısına alabilir mi? Alsa ne olur? Çıkış noktamız buydu. Çok da güzel oldu" dedi.