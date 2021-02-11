En büyük tutkum satranç!

Ece Gürsel, 'Vur Kalbimden' şarkısındaki kullandığı satranç görüntüleri nedeniyle birçok mesaj aldığını söyledi. Özellikle ailelerden güzel yorumlar aldığını söyleyen Gürsel, "Bu kliple satrança teşvik etmek beni mutlu etti diyebilirim. Ben zekâ oyunlarında özellikle satrançta başarılıyım. Satranç benim için büyük bir tutku" dedi.