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15 Mart 2021 Pazartesi 12:05:00 - Güncelleme:15 Mart 2021 Pazartesi 12:05:00

En büyük sınavı Rauf Denktaş rolü

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Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı'nı Rauf Denktaş'ı oynayan Devrim Saltoğlu, karakterinin kendisi için bir onur olduğunu ifade etti.

Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı'nı Rauf Denktaş'ı oynayan Devrim Saltoğlu, karakterinin kendisi için bir onur olduğunu ifade etti. Dizinin çekimleri için KKTC'de bulunan Saltoğlu, rolüyle kariyerinin en büyük sınavlarından birini verecek. Yakın zaman tarihinin başarılı isimlerinden birini oynayacak olan Saltoğlu, rolü için şunları kaydetti: ''Umarım Rauf Denktaş'a yakışır bir iş sergileyebilirim. Rauf Denktaş'ın Türkiye halkının da iyi tanıdığı bir kişilik oluşu, rolüme hazırlanırken çeşitli sınırlar getirse de onu birebir canlandırmaktan çok, özünde hissetmeye çalışacağım.''

Etiketler : devrim saltoğlu kktc bir zamanlar kıbrıs
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