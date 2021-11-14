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14 Kasım 2021 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 11:00:00

'En büyük şansım Buse'

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Türkücü Alişan, sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, Yeni Gazino adlı mekânda sahne aldı.

Türkücü Alişan, sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, Yeni Gazino adlı mekânda sahne aldı. Bir süre önce kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın yokluğunu hala derinden hissettiğini söyleyen Alişan, "İlk yarım saat genellikle biraz donuk ve tutuk oluyorum. En yakını kaybedip tekrar şarkı söylemek çok zor bir karardı benim için. Asla yapamam diye düşünüyordum. Buse benim en büyük destekçim. O benim en büyük şansım. Olmasaydı ne yapardım, başarabilir miydim bilemiyorum" dedi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Alişan, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

Etiketler : Türkücü Alişan Yeni Gazino Selçuk Tektaş
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