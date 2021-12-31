En büyük şans

Geçtiğimiz aylarda evlenen İdo ve Yasemin Tatlıses çifti, Vadi İstanbul'da bir mekan çıkışı görüntülendi. Survivor 2022 kadrosunda olan Avatar Atakan'ın, gitmeden önce verdiği yemeğe katılan çift, habercilerin "Sizce şampiyon olur mu?" sorusuna "İzbandut gibi zaten, hayırlısıyla gitsin gelsin" diye güldürdü. Yılbaşında babası İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan Tatlıses, "Hayatımda yakaladığım en güzel şansım olabilir, ben de en güzel şekilde değerlendirmeye çalıştım'' dedi.