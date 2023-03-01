En anlamlı hareket

Yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hazırladığı ve Eser Yenenler'in sunduğu 'Çok Güzel Hareketler 2' ekibi Ankara'da depremzedeler için sahneye çıktı. Sahne sonrası afetzedeler BKM ekibiyle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Yenenler gönderisinin altına, "Ekip olarak hayatımızın en anlamlı oyununu oynadık. Ankara'da yaşayan depremzedelerle buluştuk. 'Günler sonra ilk defa evde televizyon izliyoruz gibi hissettik' dediler. Birlikte iyileşeceğiz" notunu yazdı.