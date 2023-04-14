Emre'den yaş gününe özel hediye teklisi

Popçu Emre Altuğ, doğum gününde çifte mutluluk yaşadı. Altuğ, 54 yaşını yeni teklisi 'Sevenler Ayrılmaz'ı müzikseverlerin beğenisine sunarak kutladı. Çağrı Telkıvıran imzalı şarkısı hakkında Altuğ, "Çağrı Telkıvıran'ın yenilikçi müziğiyle, Emre Altuğ tarzının güzel bir buluşması oldu" dedi. Altuğ'un teklisinin klibi Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşti. Altuğ, son zamanlarda 'Yalı Çapkını' dizisindeki oyunculuğuyla da dikkat çekiyor.