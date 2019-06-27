Emre Aşık bu sözleri delil olarak sundu: Allah'a annemi şikayet edeceğim

Futbolcu Emre Aşık’ın çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayetçi olduğu boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık’a ‘basit yaralama ve kötü muamele’ suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede çocukların darp edilmiş fotoğrafları ve tanık beyanları yer aldı. Şüpheli Yağmur Aşık, suçlamaları kabul etmese de çocukları darp ettiği öne sürüldü. Tanık olarak dinlenen çocukların bakıcısı S. S. ifadesinde, “Yağmur Hanım sürekli çocuklarını tartaklar. Şahitlik yapmamam için beni de darp etti” dedi. Bakıcının kızı tanık Ş. S. de, "Çocuklar bağrıştığında Yağmur Hanım odaya gelerek, 'Bıktım sizden, ömrümü tükettiniz, babanıza göndereceğim" diyerek bağırırdı. Çocukların üçünde de vücutlarında morluklar gördüm" ifadelerini kullandı. Şüpheli Yağmur Aşık’ın 8 aydan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.

Eve gittiğimde beni döver

Okul müdürü A.D de verdiği dilekçede şunları söyledi: E.A. altına kaçırmaya başladı. Eve gitmek istemiyordu. Bana, ‘annem beni döver, bu kakalı kıyafetlerimi görmesin’ dedi. Ben de annesiyle görüştüm. Annesi bana ‘O bir canavar, biz pedagogla mı büyüdük. Biz dayakla büyüdük" dedi. E. bir gün okula tornavidayla geldi. ‘Bununla annemi, kardeşlerimi öldüreceğim. Allah’a annemi şikayet edeceğim’ dedi.”

Kaynak: Akşam Gazetesi