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01 Ocak 2022 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:01 Ocak 2022 Cumartesi 14:30:00

Emrah'tan iddialı açıklama: Rakibim yok

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10 yıl aradan sonra 2022 yılında yeni şarkısı çıkacak olan Emrah, iddialı açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı Emrah, 2022 yılının ilk dakikalarında 'Ayakta Kal Yüreğim' isimli şarkısıyla müzik sektörüne geri dönüş yapacağının müjdesini verdi. 10 yıl aradan sonra şarkı çıkaracak olan sanatçı, yokluğunda sektörde bir değişim olmadığını ima ederek "Yeni single çalışmamla sevenlerimin karşısındayım. Bu süreçte gördüm ki hâlâ bir rakibim yok. 'Müzikten uzak kaldın' diyenlere cevabım; gölgem yeter" dedi.

Etiketler : emrah şarkıcı single magazin
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