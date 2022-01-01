Şarkıcı Emrah, 2022 yılının ilk dakikalarında 'Ayakta Kal Yüreğim' isimli şarkısıyla müzik sektörüne geri dönüş yapacağının müjdesini verdi. 10 yıl aradan sonra şarkı çıkaracak olan sanatçı, yokluğunda sektörde bir değişim olmadığını ima ederek "Yeni single çalışmamla sevenlerimin karşısındayım. Bu süreçte gördüm ki hâlâ bir rakibim yok. 'Müzikten uzak kaldın' diyenlere cevabım; gölgem yeter" dedi.