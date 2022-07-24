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24 Temmuz 2022 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2022 Pazar 11:30:00

Eminem türkü çıkardı

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Ünlü rapçi Eminem'in Spotify hesabı, iki gündür kendisine ait olmayan Türkçe bir şarkıya yer veriyor.

Ünlü rapçi Eminem'in Spotify hesabı, iki gündür kendisine ait olmayan Türkçe bir şarkıya yer veriyor. Eminem'in listesini ziyaret eden pek çok kişi, rap sanatçısıyla aynı adı taşıyan Türk Eminem'in 'Kıvır (Boşveriver)' şarkısıyla karşılaştı. Henüz yeni yayınlanan şarkının Eminem'in profiline nasıl girdiği henüz net olarak bilinmezken durum Eminem hayranları tarafından da anında görüldü. Şarkı iki gündür Eminem'in profilinde listelenmeye ve dinlenmeye devam ediyor.

Etiketler : Eminem türkü çıkardı Ünlü rapçi Eminem Spotify hesabı
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