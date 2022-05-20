Emeklilik hayalini 38 yaşında gerçekleştirdi

Kendi mücevher koleksiyonunu oluşturan Birce Akalay, tasarımlarını görücüye çıkardı. Ticaretin dışarıdan göründüğü gibi kolay olmadığını söyleyen oyuncu, "Bir kere okulda matematiğim zayıftı. Şimdi bu işte sürekli koşuşturma hakim... Kapalıçarşıya git, oradan stoklara, dolar yükselmiş mi falan derken perişan oluyorsunuz ama yine de keyifli. Gerçekten kendi emeklilik planımı 38 yaşında yapmış olduğum için kendimle gurur duyuyorum'' dedi. Oyuncu sinemada en büyük hayalinin de Sabiha Gökçen'i canlandırmak olduğunu sözlerine ekledi.

