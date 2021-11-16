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16 Kasım 2021 Salı 12:30:00 - Güncelleme:16 Kasım 2021 Salı 12:30:00

Emekli olmayı reddetmiş

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Bir döneme şarkıları ve filmleriyle damga vuran Harika Avcı'nın maddi zorluklar çektiği, ev kirasını ödeyemediği iddia edilmişti.

Bir döneme şarkıları ve filmleriyle damga vuran Harika Avcı'nın maddi zorluklar çektiği, ev kirasını ödeyemediği iddia edilmişti. Bir pansiyona yerleştirilen Avcı'nın ev kirası ve faturalarını bir iş insanı ile hayranı ödemişti. Magazinsortie'nin haberine göre Sanatçının ev kirasını ödeyen iş insanının, Avcı'nın emeklilik işlemleri için resmi görüşmeler yaptığı, Avcı'nın da 'Ya duyulursa' diyerek bu durumu kabul etmediği öğrenildi. Avcı, teklifi kabul etmiş olsa, aylık 5 bin TL emekli maaşı alacaktı.

Etiketler : Emekli olmayı reddetmiş Harika Avcı Magazinsortie
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