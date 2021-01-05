Elinde mama köy köy dolaşıyor

Huri Dönmez, "Sevgiden başka hiçbir şey istemiyorlar. Bir kap su, bir kap mama ve sevgi. Hayvanların bizlerden istedikleri bunlar" dedi. Huri Dönmez, haftanın 3 günü aracıyla köyleri dolaştığını belirterek, "Biz bu işi gönüllü yapmaya başladık. 2006 yılından bu yana bu işi yapıyorum. Yapabildiğim kadarı ile bütün hayvanlara bakmaya çalışıyorum. Ölen hayvanlarımız var. Onların defin işlemini yapıyoruz" diye konuştu.