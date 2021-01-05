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05 Ocak 2021 Salı 23:39:00 - Güncelleme:06 Ocak 2021 Çarşamba 09:18:00

Elinde mama köy köy dolaşıyor

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan, emekli bankacı Huri Dönmez (58), arkadaşlarıyla köy köy gezerek sokak hayvanlarını besliyor.

Huri Dönmez, "Sevgiden başka hiçbir şey istemiyorlar. Bir kap su, bir kap mama ve sevgi. Hayvanların bizlerden istedikleri bunlar" dedi. Huri Dönmez, haftanın 3 günü aracıyla köyleri dolaştığını belirterek, "Biz bu işi gönüllü yapmaya başladık. 2006 yılından bu yana bu işi yapıyorum. Yapabildiğim kadarı ile bütün hayvanlara bakmaya çalışıyorum. Ölen hayvanlarımız var. Onların defin işlemini yapıyoruz" diye konuştu. 

Etiketler : Huri Dönmez Zonguldak sokak hayvanları
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