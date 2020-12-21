James Rodriguez'den Elif Yılmaz'a yakın takip!

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21 Aralık 2020 Pazartesi 04:52:00 - Güncelleme:21 Aralık 2020 Pazartesi 10:29:00

Elif Yılmaz'dan James Rodriguez haberlerine yalanlama geldi

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Miss Fashion 2020 Güzeli Elif Yılmaz, Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez'in dikkatini çektiği yönündeki haberlere ilk kez yorum yaptı.

Everton'da kariyerine devam eden 29 yaşındaki futbolcu James Rodriguez'in Elif Yılmaz’a Instagram’dan mesajlar attığı öne sürüldü. Yılmaz, sosyal medyadan takipçilerinin bu konuyu sorması üzerine ‘Siz de mi?’’ diyerek olayı kapattı.

Etiketler : Elif Yılmaz James Rodriguez magazin
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