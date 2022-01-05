‘Elif Ana' start aldı

Halk arasında "Elif Ana" olarak tanınan Kahramanmaraşlı Elif Sugan'ın hayatının konu edildiği "Elif Ana" filminin çekimlerine Nurhak İlçesi'nde başlandı. Yönetmenliğini Kazım Öz ve Semir Aslan Yürek'in paylaştığı filmde Elif Ana karakterini Aliye Uzunatağan canlandırıyor. Filmde Turgay Tanülkü, Cezmi Baskın, Erdal Ayna, Sermiyan Midyat ve Ali Sürmeli gibi oyuncular yer alıyor. Çekimler bahar ayında bitecek.