Eleştirilere üzülmüyorum

Ekranlara 'Bambaşka Biri' dizisiyle geri dönen Hande Erçel, oyunculuk performansıyla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi. Cannes'da katıldığı Mipcom fuarında konuşan Erçel, ''Bunu karakterim üzerinden cevaplamak istiyorum. Leyla, hatta izlediğimiz birçok kadın karakter kendi dünyalarında var olabilmek için çok savaşıyorlar. Ben de ne yazık ki kendi ülkemde bu meslekte var olabilmek için çok savaşıyorum" dedi. Oyuncu ardından şunları söyledi: "Bunlar gerçek hayatta var, izlediğimizde ne kadar güzel diyoruz ama hayattan örnek gördüğümüzde onu desteklemiyoruz, eleştiriyoruz. O yüzden de bu eleştiriler üzüyor mu? Bazen tabi ki üzüyor."





