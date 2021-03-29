Eleştiriler başarımızı gösteriyor!

'Kefaret' dizisinde Arzu karakterini canlandıran oyuncu Mine Kılıç, City's Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Oynadığı kötü karakteri nedeniyle sokakta olumsuz eleştiriler aldığını söyleyen Mine Kılıç, bu durumu, işini iyi yaptığının bir göstergesi olarak kabul ettiğini söyledi.