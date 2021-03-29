29 Mart 2021 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:29 Mart 2021 Pazartesi 14:00:00
Eleştiriler başarımızı gösteriyor!
'Kefaret' dizisinde Arzu karakterini canlandıran oyuncu Mine Kılıç, City's Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi.
'Kefaret' dizisinde Arzu karakterini canlandıran oyuncu Mine Kılıç, City's Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Oynadığı kötü karakteri nedeniyle sokakta olumsuz eleştiriler aldığını söyleyen Mine Kılıç, bu durumu, işini iyi yaptığının bir göstergesi olarak kabul ettiğini söyledi.